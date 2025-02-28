Как получить награды за бета-тестирование Monster Hunter Wilds

День релиза Monster Hunter Wilds настал, и многие поклонники серии уже вовсю покоряют новый мир. Но если вы участвовали в одном из открытых бета-тестирований игры, не торопитесь — прежде чем отправляться на охоту, заберите бесплатные награды. Портал PC Gamer рассказал, как это сделать.

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Что можно получить в награду за бета-тестирование

Охотники, поучаствовавшие в бета-тестировании, получат небольшой пакет ресурсов и расходных предметов. Для начала, ловушки и транквилизаторы — они позволят уже в начале игры ловить монстров, а не убивать их; поимка обычно лучшая опция, хотя повышенный шанс получить некоторые материалы есть лишь при убийстве. А с помощью сфер брони можно немного укрепить снаряжение, чтобы повысить защиту.

Как забрать награды за бета-тестирование

Прежде всего, убедитесь, что вы купили игру на ту же платформу, на которой участвовали в тестировании. В Monster Hunter Wilds нет кросс-сохранений: если вы играли в бету на PS5, то не сможете получить награды на ПК.

После этого отправляйтесь в лагерь первого региона и поговорите с котиком, который стоит на ящике. Пролистайте меню до опции «Получить награды» — там находятся и ваши бонусы за бету, и подарки за сохранения из предыдущих частей серии (World или Rise), а также любые приобретенные DLC.

Учтите, что получить каждую из наград (каждый бета-тест дает отдельный набор) можно лишь один раз!