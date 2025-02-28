Monster Hunter Wilds по умолчанию подключает всех игроков к многопользовательским лобби — кооперативная охота является важной частью игры. Но не всем фанатам серии хочется сражаться с монстрами толпой. Портал gamerant.com рассказал, как включить одиночный режим в Monster Hunter Wilds.

© Steam

Как играть в Monster Hunter Wilds в одиночном режиме

Поговорите с Альмой, чтобы открыть меню заданий

Перейдите в настройки лобби

Выберите опцию одиночного лобби

Позже вы можете перейти в обычное лобби из того же меню — просто поговорите с Альмой еще раз

Можно ли вызывать подмогу в одиночном режиме

Механика сигнальной ракеты в Wilds работает и в многопользовательском, и в одиночном режиме. Разница лишь в том, что при одиночной игре на сигнал бедствия откликнутся ИИ-охотники. Они же приходят на помощь, если никто из игроков в онлайн-лобби не отвечает на сигнал в течение определенного времени.