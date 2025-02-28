Только RTX 5090 выдает 60 FPS в Monster Hunter Wilds

Издание DSOGaming протестировало популярный симулятор охоты на монстров Monster Hunter Wilds. Для тестов журналисты использовали процессор AMD Ryzen 9 7950X3D, 32 ГБ DDR5 с частотой 6000 МГц, а также видеокарты RX 6900XT, RX 7900XTX, RTX 2080Ti, RTX 3080, RTX 4090, RTX 5080 и RTX 5090.

© кадр из игры

Тесты показали, что новинка не может похвастаться нормальной оптимизацией. В 4К только RTX 5090 смогла выжать из игры стабильные 60 кадров в секунду — и это без включенной трассировки лучей. В Full HD ситуация тоже не лучше, так как вам потребуется что-то помощнее RTX 3080, чтобы частота кадров не падала ниже 60.

Заодно журналисты отметили странности с настройками графики. Переключение с ультра на высокие, а затем и на низкие настройки почти на дает прироста FPS.

Что касается самой игры, то авторы издания отметили, что она выглядит неплохо, но не оправдывает столь высокие требования к видеокартам. Кроме того, в ней часто встречаются текстуры низкого разрешения, а некачественное освещение только портит картинку.

Monster Hunter Wilds доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. Несмотря на все проблемы, новинка сумела собрать почти миллион человек в онлайне.