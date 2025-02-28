Сколько часов занимает прохождение Monster Hunter Wilds?

Новичков в Monster Hunter Wilds ждет долгое путешествие. Прежде чем приниматься за традиционный фарм снаряжения и создание билдов, необходимо пройти сюжетную кампанию — только после нее открываются самые сложные битвы. Портал GameSpot рассказал, сколько времени понадобится на прохождение игры.

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Если говорить примерно, то прохождение Monster Hunter Wilds занимает где-то в районе 14-16 часов. Но при условии, что игрок целенаправленно идет только по сюжетным заданиям, не отвлекаясь на фарм монстров и побочные квесты. Для справки, это значительно меньше, чем занимали предыдущие части: по данным опроса игроков, на прохождение World уходило в среднем 47 часов, а Rise — 23.

Основная сюжетная кампания разворачивается на протяжении 29 заданий низкого ранга. После главы 3-5 открывается арка, которая готовит игрока к эндгейму Wilds — она длится 8 заданий. Но этот сегмент отличается от того, что было до него. Игра предложит охотиться на усиленные версии уже знакомых монстров, а по завершению двух финальных заданий откроются хардкорные варианты битв — они наиболее сложные, но взамен предлагают самые выгодные награды.