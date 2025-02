Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, февраль 2025

Поздравляем с последним днем зимы! Март совсем рядом, а значит, и до следующей волны примечательных релизов осталось всего ничего. На случай, если вы вдруг не планируете просидеть двое суток в Monster Hunter Wilds, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

В Epic Games Store раздают Mages of Mystralia: магическое приключение, где игроку в роли юной волшебнице предстоит совершить путешествие по руинам павшего королевства. Главная фишка игры — механика создания заклинаний, которая позволяет кардинально менять эффекты спеллов, переписывая их формулы с помощью магических печатей. Поклонники меча и магии могут бесплатно забрать игру до 6 марта.

© EGS

Хит периода пандемии возвращается — но теперь в трех измерениях. В Steam вышла демоверсия Among Us 3D: по сути, порт Among Us для гарнитур виртуальной реальности на обычные платформы. Те же механики, та же графика, тот же вид от первого лица, но без необходимости покупать дорогое VR-оборудование. Не самый плохой способ освежить хорошо знакомую игру.

© Steam

В Steam также появилась демоверсия Skin Deep: иммерсивного симулятора от Blendo Games, которую знатоки инди-игр могут помнить по Gravity Bone и Thirty Flights of Loving. В Skin Deep главной героине, агенту страховой компании, предстоит брать на абордаж корабли… Чтобы спасать квадратных кошек от космических пиратов. Нюанс в том, что системы каждого корабля можно взломать, а пиратов — обвести вокруг пальца самыми разными способами.

© Steam

А демоверсия Vector Strike однозначно понравится фанатам Rocket League. В игре футуристический спорт, сочетающий правила футбола и волейбола, проходит без машин, но со множеством других трюков — от паркура до уникальных способностей атлетов, вроде ледяных стен и вихрей ветра.