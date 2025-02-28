Анонсирована Blades of Fire от авторов Metroid и Castlevania

Испанская студия MercurySteam и издательство 505 Games представили новую игру Blades of Fire.

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Анонс сопровожден дебютным трейлером, в котором показали главных героев и кадры с геймплеем.

Проект представляет собой экшен в сеттинге фэнтези с углубленным крафтом оружия ближнего боя.

Команда разработчиков ранее успела поработать над несколькими проектами по франшизам Metroid и Castlevania. Примечательнее другое - компания образована выходцами из Rebel Act Studios, которые в 2001 году выпустили Severance: Blade of Darkness. Ее в геймерском комьюнити часто называют прародительницей Dark Souls. Поэтому, фанатам хардкора стоит присмотреться к этому анонсу.

Релиз запланирован на 22 мая текущего года на консолях и ПК (эксклюзивно в Epic Games Store).