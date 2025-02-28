Monster Hunter Wilds стартовала с онлайном в миллион человек

Несколько часов назад на ПК вышла Monster Hunter Wilds (до консолей игра добралась ещё прошедшей ночью), которая уже показала очень мощные результаты. Тайтл стартовал с пиковым онлайном в 987 тыс. человек, что поставило тайтл на восьмую строчку по онлайну в истории Steam.

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Новая Monster Hunter обошла хайповые Elden Ring, Baldur's Gate 3 и Hogwarts Legacy и уже скоро перегонит Cyberpunk 2077 (у игры 1,054 млн игроков).

Первые поигравшие жалуются на оптимизацию, из-за чего у игры всего 40% положительных отзывов на площадке Valve. Ругают то, как плохо игра работает даже на топовом железе.

Monster Hunter Wilds, помимо ПК, также доступна на PS5 и Xbox Series. Тайтл вышел с полной поддержкой русского языка, включая озвучку.