Вышел новый трейлер стелс-экшена Steel Seed

Студия Storm in a Teacup и издательство ESDigital Games выпустили свежий ролик своей грядущей игры Steel Seed.

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Анонс проекта состоялся в конце прошлого года в рамках онлайн-презентации PC Gaming Show Most Wanted.

Авторы продемонстрировали в видео много новых геймплейных кадров, а пользователи в комментариях продолжают подмечать сходство главной героини с протагонисткой отмененной игры StarCraft: Ghost.

Синопсис звучит следующим образом:

"Это однопользовательское приключение в жанре стелс-экшен в мрачном научно-фантастическом мире. В своем путешествии по враждебному подземному комплексу, управляемому враждебными роботами, Зои может рассчитывать только на себя и свой летающий дрон КОБИ".

Дата выхода не раскрывается, целевые платформы - ПК и консоли Sony и Microsoft.