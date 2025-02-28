Анонсирована игра по фильму "Терминатор 2: Судный день"

Культовая лента "Терминатор 2: Судный день" получит новую игровую адаптацию.

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Она будет выполнена в ретро-стилистике и уже обзавелась дебютным трейлером.

Жанрово Terminator 2D: No Fate относится к боковым сайд-скроллерам.

Разработкой занимается студия Bitmap Bureau, ранее не отметившаяся громкими хитами. Для команды игра по наследию Джеймса Кэмерона станет первой работой по лицензии.

Геймдизайнер Майк Такер в официальном блоге PlayStation называет свое детище любовным посланием аркадным играм 80-90-х годов.

Пользователям предстоит управлять Сарой Коннор, T-800 и взрослым Джоном Коннором, возглавляющим Сопротивление. Геймеры, по обещаниям авторов, смогут принять участие в воссозданных сценах из фильма, а также в специально написанных расширяющих вселенную миссиях.

Релиз на всех актуальных платформах запланирован на 5 сентября.