Анонсирована игра по фильму "Терминатор 2: Судный день"
Культовая лента "Терминатор 2: Судный день" получит новую игровую адаптацию.
Она будет выполнена в ретро-стилистике и уже обзавелась дебютным трейлером.
Жанрово Terminator 2D: No Fate относится к боковым сайд-скроллерам.
Разработкой занимается студия Bitmap Bureau, ранее не отметившаяся громкими хитами. Для команды игра по наследию Джеймса Кэмерона станет первой работой по лицензии.
Геймдизайнер Майк Такер в официальном блоге PlayStation называет свое детище любовным посланием аркадным играм 80-90-х годов.
Пользователям предстоит управлять Сарой Коннор, T-800 и взрослым Джоном Коннором, возглавляющим Сопротивление. Геймеры, по обещаниям авторов, смогут принять участие в воссозданных сценах из фильма, а также в специально написанных расширяющих вселенную миссиях.
Релиз на всех актуальных платформах запланирован на 5 сентября.