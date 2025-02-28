Вышел релизный трейлер Monster Hunter Wilds

Японская компания Capcom к выходу своей игры Monster Hunter Wilds выпустила ее финальный трейлер.

© кадр из игры

Ролик знакомит аудитории с персонажами и сюжетной завязкой.

Синопсис у проекта следующий:

"Неистовая стихия дикой природы - не для слабых духом. Окружающий мир может измениться в мгновение ока! Это история о монстрах и людях, а также о том, как они пытаются гармонично сосуществовать в двойственном мире".

Релиз Monster Hunter Wilds состоится сегодня, 28 февраля, на консолях и ПК.

Ранее геймеры могли поучаствовать в серии бесплатных бета-тестов.