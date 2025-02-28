В шутере Splitgate 2 стартовало открытое альфа-тестирование
Независимая студия 1047 Games объявила о старте открытого альфа-тестирования в своем арена-шутере Splitgate 2.
К анонсу приложен трейлер с демонстрацией геймплея.
Принять участие в сетевом мероприятии могут все желающие после подачи заявки.
Ключевая особенность проекта - в боях по схеме 4х4 активно используются порталы.
Релиз на консолях (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S) и ПК (Steam) запланирован до конца 2025 года.