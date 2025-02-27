Как открыть многослойную броню в Monster Hunter Wilds

Фанаты Monster Hunter Wilds часто гонятся не только за самым мощным снаряжением, но и за самым модным — специально для этого придумана механика многослойной брони. По сути, «трансмог» из многих других экшен-RPG. Портал PC Gamer рассказал, как открыть многослойную броню в Wilds.

Как открыть многослойную броню в Monster Hunter Wilds
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Плохая новость в том, что, по сравнению с предыдущими частями серии, система многослойной брони в Wilds стала чуть хуже. А именно, игра не разрешает менять пигмент брони, пока игрок не откроет функцию полностью. Задания низкого ранга и сюжет придется проходить в немодных доспехах.

Хотя доступ к меню внешнего вида снаряжения можно получить в любой момент из палатки, многослойная броня не открывается полностью, пока игрок не получит доступ к заданиям высокого ранга. Победив Ян Кут-Ку, поговорите с кузнецом Джеммой, и она объяснит, как работает механика.

Есть и хорошая новость: для того, чтобы создать предмет многослойной брони на высоком ранге, нужно просто создать обычное снаряжение. Больше никакой возни с уникальными билетами и ресурсами, как в World и Rise. Каждый предмет экипировки автоматически получает многослойный вариант, так что вы сможете менять внешний вид, как угодно.

Для того, чтобы экипировать многослойную броню или поменять настройки видимости брони, войдите в свою палатку, пролистайте меню до настроек внешности, после чего выберите внешний вид снаряжения. Напротив каждого предмета снаряжения будет несколько опций.

  1. Крайний левый слот позволяет выбирать предмет многослойной брони
  2. Переключатель по центру меняет видимость выбранной части брони
  3. Два слота для пигментов справа позволяют менять цвета предмета
  4. Два слота в самом низу — для брелоков на оружии
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