Как открыть многослойную броню в Monster Hunter Wilds

Фанаты Monster Hunter Wilds часто гонятся не только за самым мощным снаряжением, но и за самым модным — специально для этого придумана механика многослойной брони. По сути, «трансмог» из многих других экшен-RPG. Портал PC Gamer рассказал, как открыть многослойную броню в Wilds.

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Плохая новость в том, что, по сравнению с предыдущими частями серии, система многослойной брони в Wilds стала чуть хуже. А именно, игра не разрешает менять пигмент брони, пока игрок не откроет функцию полностью. Задания низкого ранга и сюжет придется проходить в немодных доспехах.

Хотя доступ к меню внешнего вида снаряжения можно получить в любой момент из палатки, многослойная броня не открывается полностью, пока игрок не получит доступ к заданиям высокого ранга. Победив Ян Кут-Ку, поговорите с кузнецом Джеммой, и она объяснит, как работает механика.

Есть и хорошая новость: для того, чтобы создать предмет многослойной брони на высоком ранге, нужно просто создать обычное снаряжение. Больше никакой возни с уникальными билетами и ресурсами, как в World и Rise. Каждый предмет экипировки автоматически получает многослойный вариант, так что вы сможете менять внешний вид, как угодно.

Для того, чтобы экипировать многослойную броню или поменять настройки видимости брони, войдите в свою палатку, пролистайте меню до настроек внешности, после чего выберите внешний вид снаряжения. Напротив каждого предмета снаряжения будет несколько опций.