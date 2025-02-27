Геймеров хотят предупреждать о сценах насилия

В Госдуме сейчас идет диалог, как эффективно прописать системные меры поддержки игровой индустрии, рассказал в интервью «Дума ТВ» зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин.

© кадр из игры

Которые, опять же, должны быть не только на уровне государственных льгот, но и на уровне каких-то преференций для бизнеса, для инвестиций, отметил парламентарий.

Сейчас в Госдуме ведется работа над законопроектом, который, по словам Горелкина, условно можно разделить на три части: «пряничную», которая связана с поддержкой игровой индустрии, часть, которая касается экспертизы и вопрос контентной маркировки.

Горелкин отметил, что возрастная маркировка в играх уже давно реализована. Речь идет про контентную маркировку, когда пользователь открывает игру, и его сразу определенные дисклеймеры, или так называемые дескрипторы предупреждают, что здесь есть сцена насилия, или сцены какой-то немотивированной жестокости.

Соответственно, родители, видя это описание, какие нюансы есть у этой игры, могли оградить детей от этого контента, пояснил парламентарий.

По его словам, уже сегодня некоторые игровые магазины маркируют игры таким образом, не дожидаясь принятия законопроекта.

Например, VK Play уже отмаркировал 20% своего игрового контента. Поэтому в законопроекте много положений, которые и так уже индустрия гейминга, нормальная, цивилизованная, честная и понятная индустрия уже выполняет давным-давно. А пираты, отщепенцы всякие, конечно, нам здесь не нужны. Мы хотим строить цивилизованную индустрию, которая нам обеспечит в кратчайшие сроки большое разнообразие российских видеоигр практически под каждую сегментированную аудиторию, заключил собеседник издания.

Ранее Антон Немкин пояснил, что законопроект о видеоиграх не содержит запретов на деятельность игровых сервисов.