Студия Rebellion выпустила ролик Atomfall

Студия Rebellion выпустила подробнейший ролик своей грядущей игры Atomfall. В 12-минутном видео нам во всех подробностях рассказали о новом шутере и его механиках, а также показали, как в нем работают боевая система, исследование локаций, бартер, крафт и диалоги.

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После такого обстоятельного ролика можно легко составить собственное мнение о том, стоит игра покупки или же нет.

Исследуйте вымышленную зону отчуждения, ищите и мастерите ценные предметы, обменивайтесь, общайтесь и сражайтесь за свою жизнь в британской глубинке, наполненной чудаковатыми личностями, мистикой, сектами и государственными агентами с чрезвычайными полномочиями. Из описания игры в Steam

Действие Atomfall разворачивается на севере Англии через пять лет после аварии на атомной электростанции Уиндскейл. В игре, как и в S.T.A.L.K.E.R., вам предстоит исследовать Зону Отчуждения, взаимодействовать с местными фракциями, сражатсья с бандитами и пытаться раскрыть первопричину катастрофы.

Atomfall выйдет 27 марта 2025 года на ПК и консолях обоих поколений.