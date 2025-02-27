Джейсон Шрайер рассказал какой будет Hogwarts Legacy 2

Знаменитый инсайдер Джейсон Шрайер приоткрыл завесу тайны над сиквелом популярной адвенчуры Hogwarts Legacy. Во время беседы с авторами подкаста Kinda Funny Games журналист заявил, что продолжение не станет игрой-сервисом, несмотря на то, что издатель постоянно использует этот термин в своих финансовых отчетах.

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По словам Джейсона Шрайера, Warner Bros. говорит об играх-сервисах в основном для того, чтобы успокоить инвесторов. Однако на самом деле Hogwarts Legacy 2 станет одиночной игрой, весь контент в которой будет доступен сразу или по мере выхода дополнений. Никаких «сезонов» и «боевых пропусков» не планируется.

О Hogwarts Legacy 2 пока очень мало информации. Известно лишь, что игра будет как-то связана с грядущим сериалом про Гарри Поттера, а ее действие будет разворачиваться в современности.

Дата выхода Hogwarts Legacy 2 неизвестна, как и платформы, для которых она разрабатывается.