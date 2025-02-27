AliExpress скрыл ПК-комплектующие от россиян

Без предварительных уведомлений крупнейший трансграничный маркетплейс AliExpress запретил россиянам покупать оперативную память DDR4 и DDR5, а также SSD формата M.2. Эти товары исчезли с платформы 25 февраля 2025 года, и пока неясно, когда они снова станут доступны для заказа из России, сообщает Ferra.ru.

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Первыми на это обратили внимание блогер и обозреватель бюджетных компьютеров Сергей Черный. Он выявил так называемый «теневой бан» SSD M.2 и DDR4/DDR5 для российских покупателей на AliExpress.

Редакция Ferra.ru подтвердила эту информацию, обнаружив, что подавляющее большинство ассортимента модулей оперативной памяти DDR4/DDR5 и SSD-накопителей формата M.2 скрыты от российских покупателей и недоступны для заказа.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов выделил несколько вероятных причин произошедшего. Он предположил, что, возможно, производители китайских компьютерных комплектующих или сам AliExpress столкнулись с ревизией со стороны США, проверяющей соблюдение санкций на поставку высокотехнологичного оборудования в Россию.

Кроме того, китайские банки, опасаясь вторичных санкций США, периодически блокируют платежи из России, что может приводить к блокировке возможности покупки товаров для российских покупателей.

Не исключается, что это может быть вызвано изменениями в российском законодательстве. Так, в 2024 году произошел массовый отток китайских продавцов с Ozon Global и AliExpress из-за необходимости оформления юрлица в России для продолжения торговли. Вскоре продавцы вернулись, видимо, уже после оформления всех документов.

Наконец, проблема может быть вызвана техническими ошибками или подготовкой к распродаже. Однако Харитонов считает такой сценарий маловероятным, поскольку ограничения наложены лишь на два типа комплектующих.

«В любом случае, речь не идет о перманентном бане российских покупателей, но какое-то время покупка компьютерных комплектующих напрямую из Китая будет затруднена, и россиянам придется обратиться к локальным российским продавцам с более высокими ценами», — заключили в Ferra.ru.

Ранее сообщалось, что в России проработают вопрос контроля за транзакциями детей в видеоиграх.