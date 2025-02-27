Разработчики из Midgar Studio анонсировали Edge of Memories

Разработчики из Midgar Studio и издательство Nacon представили грядущую игру Edge of Memories.

© Российская Газета

К анонсу прилагается дебютный трейлер.

Описание у проекта следующее: "Население Avaris страдает от Коррозии. Эта ужасная болезнь превращает всё заражённое в гротескных чудовищ. Возьмите на себя роль молодой кочевницы Eline и сражайтесь вместе с союзниками, чтобы спасти мир от уничтожения".

Из примечательного стоит отметить участие в работе над саундтреком певицы Эми Эванс, наиболее известной по NieR: Automata, и композитора Ясунори Мицуды, ранее отметившегося в Chrono Trigger, Xenoblade Chronicles и Sea of Stars.

Релиз запланирован на осень текущего года. В Steam уже оформлена страница, которую можно добавить в список "Желаемого".