Вышел трейлер Wuchang: Fallen Feathers

Грядущая игра Wuchang: Fallen Feathers (не стоит путать с Wukong) обзавелась новым трейлером.

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Разработкой занимается китайская Leenzee, а издательские обязательства на себя взяла компания 505 Games.

Синопсис следующий: "Это экшен-РПГ в стиле солслайк. Действие происходит в землях Шу, в мрачные и неспокойные времена заката династии Мин. Империю раздирают междоусобицы, а таинственная хворь порождает кошмарных чудовищ".

Дата релиза не обозначена, но в Steam уже оформлена страница, которую можно добавить в вишлист.

Выпуск также запланирован на консолях и в Epic Games Store.