Nintendo назвала изменения в охлаждении Switch 2

В сеть попали новые изображения док-станции Nintendo Switch 2, опубликованные пользователем форума Xiahongshu.

© Ferra.ru

Ранее этот же инсайдер сливал CAD-модель консоли.

На фото заметно главное изменение — решетка на основании дока, которая может указывать на переработанную систему охлаждения. Вероятно, новая док-станция будет лучше справляться с теплоотводом, что особенно важно для повышения мощности консоли в ТВ-режиме.

© Wccftech

© Wccftech

© Wccftech

Официальный анонс Switch 2 состоялся в прошлом месяце, но Nintendo пока не раскрыла подробностей.

Больше информации ожидается на Nintendo Direct, который пройдет уже 2 апреля. По слухам, там объявят дату выхода консоли, а её релиз состоится уже в июне.