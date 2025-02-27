Assassin's Creed Shadows выйдет в Steam с поддержкой достижений

Ubisoft объявила, что Assassin's Creed Shadows, новая часть культовой франшизы, в день релиза доберётся до Steam. Притом игра сразу же получит поддержку достижений.

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Вместе с этим авторы открыли особую страницу игры на площадке Valve, на которой они разместили трейлер, описание бонусов за предзаказ и прочее. Там же можно посмотреть информацию о локализации и скриншоты.

Assassin's Creed Shadows — следующая часть Assassin's Creed, которая развернётся в Японии в период с 1579 по 1580 год. Играть предстоит за самурая Ясукэ и куноити по имени Наоэ.

Релиз игры состоится 20 марта на PS5, Xbox Series и ПК.