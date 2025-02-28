«Урезанная» RTX 5090D обогнала обычную 5090

Китайская версия видеокарты RTX 5090 — RTX 5090D — неожиданно возглавила рейтинг PassMark, опередив не только RTX 4090, но и обычную собственный же вариант без приставки D.

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В тесте G3D Mark RTX 5090D набрала 45 948 баллов, а в DirectX 12-тесте показала 304 FPS. Для сравнения, RTX 5090 получила 39 209 баллов (212 FPS), а RTX 4090 — 38 430 баллов (150 FPS).

RTX 5090D — это адаптированная для Китая версия RTX 5090. Она имеет те же характеристики по CUDA-ядрам и памяти, но сниженную ИИ-производительность (2375 TOPS против 3352 TOPS у глобальной версии). Несмотря на это, карта оказалась мощнее в играх.

© NotebookCheck

© NotebookCheck

Эксперты предполагают, что результат RTX 5090D в PassMark связан с разгоном. В 3DMark Port Royal разогнанная версия этой видеокарты уже показывала +16.2% прироста к стандартному RTX 5090.