Razer выпустил девайсы в стиле Minecraft

Razer представила свою новую коллаборацию с Minecraft: к покупке теперь доступны клавиатура, мышь, коврик и наушники с уникальным стилем.

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Главным элементом дизайна стал один из самых узнаваемых персонажей игры — крипер. Его изображение располагается на всей линейке девайсов.

Фанаты также могут получить лимитированные подарки в виде стильных образов для их персонажей в Minecraft. За покупку клавиатуры или наушников игрокам будет выдан код на скин с шалью в виде Эндер дракона, а за коврик с мышкой можно будет получить украшение с заросшей рукой.

Активировать код можно до 30 июня 2026 года и только один раз.