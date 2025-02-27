В PS Plus добавят The Veilguard и Sonic Colors

В марте в PS Plus раздадут Dragon Age; The Veilguard, Sonic Colors и «Черепашек-ниндзя»
Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в марте 2025 года.
В этот раз в сервис добавят три проекта: ролевую игру Dragon Age; The Veilguard от студии Bioware, аркаду Sonic Colors: Ultimate по «Сонику» и экшен TMNT: The Cowabunga Collection. Все три проекта можно будет забрать в период с 4 по 31 марта.
Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в марте 2025 года
- Dragon Age; The Veilguard — ролевая игра от студии Bioware, вышедшая осенью 2024 года.
- Sonic Colors: Ultimate — аркада по вселенной «Соника» от команды Blind Squirrel.
- TMNT: The Cowabunga Collection — коллекция из 13 культовых игр про Черепашек-ниндзя..