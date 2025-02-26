Авторы симулятора жизни inZOI не считают конкурентом The Sims

Креативный директор симулятора жизни inZOI Хёнджун Ким поделился своим мнением по поводу конкуренции с культовой серией The Sims. Будущий проект студии называют прямым конкурентом игры от Electronic Arts — с этим мнением разработчик согласен не до конца.

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Ким считает, что inZOI скорее ещё одна игра для любителей жанра. При этом у разработчиков новинки другой настрой: они делают упор на кастомизацию, поддержку модов и продвинутый искусственный интеллект.

Мы не рассматриваем inZOI в качестве конкурента The Sims. Это скорее ещё одна игра для поклонников жанра. Мы с большим уважением относимся к The Sims, поскольку мы знаем, что достичь столь большой глубины за такой короткий период времени нелегко. Наша цель в том, чтобы игроки получили совсем иной опыт, чего мы хотим достичь благодаря уникальным особенностям нашей игры. inZOI разработана так, чтобы позволить геймерам свободно создавать желаемую жизнь, используя для этого творческие инструменты.

InZOI — симулятор жизни в стиле The Sims, который разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Авторы обещают глубокую симуляцию окружающего мира, тонну геймплейных возможностей и поддержку модификаций сообщества. Релиз проекта состоится 28 марта в раннем доступе Steam.