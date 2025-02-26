Графика в новой Fable стала лучше

Недавно в Сети появился первый геймплейный трейлер пре-альфы перезапуска Fable. Графика в нем оказалась на уровень выше прошлых видеороликов по игре, что не могло ускользнуть от внимания геймеров.

© кадр из игры

Больше всего фанатов заинтересовала главная героиня тайтла, внешность которой вызывала множество споров. В новом трейлере девушка больше не выглядит уродливо, скорее даже мило.

Вот как на улучшение графики в Fable отреагировали геймеры:

Да, выглядит лучше. Но я не понимаю, почему мы не можем создать нашего собственного персонажа в этой RPG. Гораздо ближе к внешности актрисы, которая определенно не уродлива, но все равно есть над чем поработать. Почему они просто не могут использовать лицо актрисы? Зачем делать его хуже, чем оно есть? Теперь она выглядит очень даже горячо!

Ранее глава Xbox Game Studios объявил о переносе релиза Fable на 2026 год и назвал причины такого решения.