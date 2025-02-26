В Deadlock вышло большое обновление

В ночь с 25 на 26 февраля компания Valve выпустила большой патч для игры Deadlock. Список изменений был опубликован в блоге разработчиков MOBA-шутера в Steam.

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Главным нововведением стала переработка карты. Теперь в «Дедлоке», как и в большинстве игр жанра MOBA, будут три линии, а не четыре. В связи с этим перемещению подверглись и многие другие объекты на карте.

Также Valve изменила механику крипов: теперь юнитов не надо добивать, чтобы из них вылетели «души», что значительно упрощает процесс фарма. Кроме этого, отныне, если игрок покидает матч до пятой минуты, игра не будет засчитываться.

Изменения баланса затронули всех персонажей, а также многие предметы и объекты. С полным списком нововведений патча можно ознакомиться по ссылке.