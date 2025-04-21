Почему старые игры выглядят хуже, чем мы помним

Многие геймеры думают, что у ретро-игр была замечательная графика, однако ностальгические воспоминания нередко противоречат реальности. Даже если вы провели сотни часов в какой-нибудь старой игре, на современной платформе она наверняка будет выглядеть хуже, чем вы помните. Портал howtogeek.com рассказал, почему.

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Ретро-игры не рассчитаны на современные экраны

До появления HD-платформ большинство видеоигр разрабатывались под CRT телевизоры. И хотя они предлагали ограниченный уровень детализации, разработчики использовали эти ограничения, чтобы делать графику более впечатляющей. Низкое разрешение экранов маскировало размытые текстуры и грубые модели в ранних трехмерных играх, а смазанное изображение сглаживало зазубренные края пиксельных спрайтов.

По этой причине без аутентичного CRT сегодня увидеть ретро-игры такими, какими они задумывались, невозможно. Нынешние экраны и мониторы обладают гораздо более высоким разрешением, что повышает резкость графики и вскрывает визуальные недостатки старых релизов. Не говоря уже о том, что некоторые игры на современных мониторах страдают от графических ошибок. Так, игры, выпущенные на NES и SNES рассчитаны под соотношение сторон 4:3, из-за чего на большом мониторе изображение растягивается.

Но это не значит, что все старые игры гарантированно будут выглядеть плохо. Некоторые проекты с отрендеренными фонами и стилизованной графикой по-прежнему выглядят хорошо, и современные технологии не мешают получать удовольствие от работы художников.

Переиздания не всегда идеальны

Порты и переиздания, оптимизированные для современных платформ, зачастую получают улучшенные текстуры, переработанные модели и другие визуальные обновления. Иногда это действительно помогает старым играм выглядеть хорошо, но, к сожалению, не каждый подобный релиз может похвастать высоким качеством. Некоторые порты порой вообще не трогают визуальную составляющую и просто презентуют старые проекты такими, какими они были. А такие «переиздания» лишь подчеркивают устаревшие технологии, если не делают хуже.

Есть и случаи, где разработчики улучшают определенные визуальные элементы, а другие оставляют нетронутыми, из-за чего контраст между обновленной и оригинальной графикой еще сильнее бросается в глаза. Так, актуальные порты Final Fantasy VII и VIII получили новые модели персонажей, но их проработанная внешность выделяется на фоне размытых задников и примитивного окружения.

Наконец, периодически выходят переиздания, которые объективно делают игры хуже. Наиболее известные примеры — Silent Hill: HD Collection и обновленная трилогия Grand Theft Auto. Плохая графика, пропавшие эффекты, длинные списки проблем, которых не было в оригинальных играх. Такие релизы встречаются нечасто, но даже тепло принятые аудиторией ремастеры, вроде Final Fantasy X HD или Devil May Cry HD Collection, нередко страдают от багов.

Ретро-графика не соответствует современным ожиданиям

Хотя плохие ремастеры и современные экраны могут делать графику в старых играх хуже, они не всегда виноваты. Проблема в том, что реальность в принципе редко соответствует ностальгическим воспоминаниям — не важно, о каком поколении или платформе идет речь. Иногда мы просто забываем, как игры выглядели на самом деле, и дорисовываем картинку в вооображении, забывая те или иные детали.

Так, Metal Gear Solid 3: Snake Eater и Resident Evil 4 считались одними из самых красивых игр своего времени. Многие фанаты до сих пор утверждают, что их никто не смог превзойти… Но не нужно быть специалистом по графике, чтобы заметить, как архаично они смотрятся на фоне предстоящих ремейков. Представления о реалистичности за прошедшие годы сильно поменялись.

На воспоминания о старых играх также может влиять реклама. Боевики типа Tomb Raider и Tekken зачастую продвигаются с помощью эффектных изображений персонажей и стильных роликов. Однако эти рендеры, как правило, гораздо более детализированы, чем графика на реальном движке, особенно если говорить об играх эпохи PS1 и PS2. То же самое можно сказать и о трейлерах.