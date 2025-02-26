В Kingdom Come 2 нашли тайную комнату с разработчиками

Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 оставили в игре множество пасхалок и отсылок на известные франшизы, а также добавили в виртуальный мир свою комнату разработки.

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Последнюю нашли совсем недавно.

Тайную комнату авторов игры можно найти у западных ворот Кутна-Горы. Дойдя до отмеченной на карте точки, вы увидите куст, а внутри него — каменную лестницу. Пройдя по ней, вы попадете в комнату, которая полна скелетов, занимающихся творческой деятельностью.

Ранее в Kingdom Come: Deliverance 2 нашли отсылку на Джонни Сильверхенда из Cyberpunk 2077, самолет из фильма «Троя», а также кота в сапогах и легендарного игрока в Elden Ring.