Вышел трейлер геройского шутера FragPunk

Вышел трейлер игры FragPunk - геройского шутера с картами
На и без того перенасыщенном рынке геройских шутеров ожидается очередное пополнение.
Компания Bad Guitar Studio выпустила трейлер, в котором представила лор своего проекта FragPunk.
Концепция у проекта незамысловатая:
"Динамичный шутер 5 на 5 с картами усиления, которые меняют правила каждого раунда! Выберите своего героя, оружие и одну из множества карт, которые кардинально меняют правила игры".
Среди прочих фич заявлены:
"Разнообразие, способствующее переигровкам" и "Захватывающие карты и яркие визуальные эффекты".
Как авторы с подобным набором собираются конкурировать с Overwatch 2 или Marvel Rivals, пока непонятно.
Релиз на всех платформах состоится уже на следующей неделе - 6 марта.