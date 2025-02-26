Вышел трейлер геройского шутера FragPunk

На и без того перенасыщенном рынке геройских шутеров ожидается очередное пополнение.

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Компания Bad Guitar Studio выпустила трейлер, в котором представила лор своего проекта FragPunk.

Концепция у проекта незамысловатая:

"Динамичный шутер 5 на 5 с картами усиления, которые меняют правила каждого раунда! Выберите своего героя, оружие и одну из множества карт, которые кардинально меняют правила игры".

Среди прочих фич заявлены:

"Разнообразие, способствующее переигровкам" и "Захватывающие карты и яркие визуальные эффекты".

Как авторы с подобным набором собираются конкурировать с Overwatch 2 или Marvel Rivals, пока непонятно.

Релиз на всех платформах состоится уже на следующей неделе - 6 марта.