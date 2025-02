Студия Snowfall Games представила игру It Was You, которая адаптирует правила командной психологической пошаговой ролевой игры "Мафия" в интерактивный формат.

К анонсу прилагается дебютный трейлер.

Авторы описывают свою работу следующим образом:

"Захватывающий многопользовательский детективный опыт от первого лица для группы до 12 человек. В начале игры каждому участнику присваивается роль - Детектив или Убийца - а также инструменты для поиска, изменения или подбрасывания улик на месте преступления".

Запланировано, что детективы будут использовать различные инструменты расследования, чтобы собирать доказательства, строить дело и голосовать за изгнание всех убийц.

Тогда как другая команда, работая сообща, будет тайно устранять детективов, применяя специальные предметы для фальсификации улик и введения других игроков в заблуждение.

Релиз запланирован на ПК. Даты выхода нет, но уже готова страница в Steam, где игру можно добавить в вишлист.