Warner Bros. Games отменила игру про Чудо-женщину и закрыла три студии
Игровое подразделение концерна Warner Bros. свернуло разработку претенциозного экшена про Чудо-женщину.
Проект, напомним, был анонсирован в 2021 году на премии The Game Awards.
Для Дианы с острова Темискира планировалось однопользовательское приключение в открытом мире с системой подбора противников Nemesis.
Студию Monolith Productions, которая была занята на разработке, издатель решил закрыть. Творческий коллектив за время своего существования с 1994 года выпустил такие знаковые для индустрии тайтлы как No One Lives Forever, F.E.A.R., Condemned: Criminal Origins, Middle-earth: Shadow of Mordor и Shadow of War.
Кроме того, ликвидации подверглись еще две студии: Player First Games, работавшую над файтингом MultiVersus, и WB San Diego, корпящую над не анонсированным проектом по вселенной DC.
В дальнейшем Warner Bros. Games планирует сосредоточить силы и финансы на развитии оставшихся ключевых франшиз: "Игре престолов", "Гарри Поттере" и Mortal Kombat.