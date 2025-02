Warner Bros. Games отменила игру про "Чудо-женщину"

Игровое подразделение концерна Warner Bros. свернуло разработку претенциозного экшена про Чудо-женщину.

Проект, напомним, был анонсирован в 2021 году на премии The Game Awards.

Для Дианы с острова Темискира планировалось однопользовательское приключение в открытом мире с системой подбора противников Nemesis.

Студию Monolith Productions, которая была занята на разработке, издатель решил закрыть. Творческий коллектив за время своего существования с 1994 года выпустил такие знаковые для индустрии тайтлы как No One Lives Forever, F.E.A.R., Condemned: Criminal Origins, Middle-earth: Shadow of Mordor и Shadow of War.

Кроме того, ликвидации подверглись еще две студии: Player First Games, работавшую над файтингом MultiVersus, и WB San Diego, корпящую над не анонсированным проектом по вселенной DC.

В дальнейшем Warner Bros. Games планирует сосредоточить силы и финансы на развитии оставшихся ключевых франшиз: "Игре престолов", "Гарри Поттере" и Mortal Kombat.