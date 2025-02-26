Экс-глава студии Piranha Bytes представил новую игру

Бывший руководитель закрытой в 2024 году студии Piranha Bytes и глава разработки дилогии ELEX Бьёрн Панкратц анонсировал свою новую игру в жанре dungeon crawler — она получила название Cralon.

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Аутентичный проект с элементами RPG вдохновлён классикой игр о подземельях. Игрокам предстоит снарядить охотника на демонов, сражаться с монстрами и раскрывать секреты, чтобы в итоге найти выход.

Cralon уже получила трейлер и страничку в Steam.

Видео доступно на YouTube-канале Pithead Studio. Права на видео принадлежат Pithead Studio.

Piranha Bytes широко известна благодаря разработке серий игр «Готика», Risen и ELEX. В 2024 году владельцы из Embracer Group закрыли студию Панкратца, поскольку не смогли найти нового инвестора.