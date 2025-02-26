Kingdom Come 2 получит обновление после жалоб игроков

На сегодняшний день Kingdom Come: Deliverance 2 стала одной из самых популярных игр в жанре RPG, но, несмотря на это, время от времени игроки все равно замечают различные ошибки. Warhorse Studios серьезно отнеслась к жалобам фанатов и активно занялась созданием нового обновления.

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Недавно Даниэль Вавра — сооснователь компании Warhorse Studios — провел благотворительный стрим, на котором обсудил некоторые проблемы, встретившиеся игрокам во время прохождения игры.

На поздних этапах игры фанаты стали замечать, что, когда они пытаются продать найденные вещи, торговцам может банально не хватить денег на покупку. Также отмечают, что сражения со временем становятся слишком простыми из-за улучшенного снаряжения.

Вавра заявил, что разработчики уже знают о проблемах, но на данный момент нельзя сказать точно, когда они будут устранены. Warhorse не хотят сильно менять баланс игры, пока большинство еще не дошло до конца.