Новую часть Fable перенесли на 2026 год
Microsoft сообщила, что выход новой части культовой серии Fable отложен на 2026 год. Изначально перезапустить легендарную RPG планировали до конца года.
Детали сообщил глава Xbox Game Studios Крейг Дункан. Он признался, что в компании довольны развитием серии, но не хотят торопить события.
Мы решили дать проекту больше времени, теперь Fable выйдет в 2026 году. Понимаю, что это не та новость, которую вы хотели бы услышать фанаты, но поверьте, ожидание того стоит.
Новая Fable станет четвёртой большой игрой в серии и первой с 2010 года, если не считать спин-оффа Fable: The Journey и сборник Anniversary. Проект представили летом прошлого года.