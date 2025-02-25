Новую часть Fable перенесли на 2026 год

Microsoft сообщила, что выход новой части культовой серии Fable отложен на 2026 год. Изначально перезапустить легендарную RPG планировали до конца года.

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Детали сообщил глава Xbox Game Studios Крейг Дункан. Он признался, что в компании довольны развитием серии, но не хотят торопить события.

Мы решили дать проекту больше времени, теперь Fable выйдет в 2026 году. Понимаю, что это не та новость, которую вы хотели бы услышать фанаты, но поверьте, ожидание того стоит.

Новая Fable станет четвёртой большой игрой в серии и первой с 2010 года, если не считать спин-оффа Fable: The Journey и сборник Anniversary. Проект представили летом прошлого года.