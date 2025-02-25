Названы конфигурации мощных игровых ПК по минимальной цене

На YouTube-канале Voiaka рассказали, что покупать сейчас для сборки хорошего компьютера для игр.

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Из процессоров для сборок лучше всего купить Ryzen 7400F и 7500F. Материнская плата в обоих случаях одна и та же — ASRock B650M-H, оперативная память — DDR5 Team Group 32 ГБ 6000 МГц и G. SKILL 32 ГБ 6000 МГц, накопитель — ADATA LEGEND 800, система охлаждения включала по одной башне для каждой конфигурации. Блок питания использовался GameMax GX 750W, видеокарта — AMD RX 7800XT 16 ГБ.

Senua’s Saga Hellblade II запускалась с высоким пресетом. В 1080p удалось в ней получить на обеих сборках 60−70 к/с, в 1440p — около 50 к/с, в 1440p с FSR Quality — 60−70 к/с.

© Voiaka

Alan Awake 2 тестировалась со средним пресетом, FSR Native. В Full HD в ней средняя производительность составляла 70−90 к/с, при FSR Quality и RT On — 50−60 к/с, в 1440p — 60 к/с.

CS 2 шла с графикой Very High. Средний FPS в 1080p здесь равнялся 300 к/с, в 2К — около 200 к/с.

С этими и другими замерами в играх вы можете ознакомиться, посмотрев видео выше.