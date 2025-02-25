Авторы ремейка Silent Hill 2 сделают новую игру по франшизе Konami

Польская студия Bloober Team опубликовала специальное обращение к игрокам. В нём авторы ремейка Silent Hill 2 подтвердили, что уже начали работу над новым проектом по франшизе компании Konami — ранее по этому же соглашению разработчики выпустили ремейк культового хоррора.

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В Bloober Team не рассказали, по какой вселенной будет их следующая игра. Учитывая опыт работы над ремейком Silent Hill 2, команда вполне может взяться за создание новой версии любой другой части серии хорроров.

Доверие, построенное на успехе ремейка Silent Hill 2, положило основу для подписания нового соглашения для следующего проекта. Сделка согласуется со стратегическим планом команды Bloober по расширению своего подразделения. Хотя детали проекта останутся загадкой, игра будет основана на интеллектуальной собственности Konami. Компания выступит как издатель и как владелец прав на следующий проект.

Ремейк Silent Hill 2 поступил в продажу 8 октября 2024 года, став большим успехом для Bloober Team и Konami. Игра получила очень высокие отзывы от критиков и геймеров, а продажи хоррора превысили отметку в 2 млн копий.