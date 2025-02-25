Мир Kingdom Come 2 сравнили с настоящими местами Чехии

Популярный блогер ElAnalistaDeBits опубликовал большое сравнение локаций из Kingdom Come Deliverance 2 с настоящими местами из Чехии. Соответствующее видео автор опубликовал на своём YouTube-канале.

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Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат ElAnalistaDeBits/Warhorse.

В 10-минутном ролике можно увидеть сравнения средневековых замков, соборов, дворцов и других знаковых мест с фотографиями современной Чехии. Судя по видео, разработчики из студии Warhorse очень щепетильно подошли к воссозданию средневековой Богемии, бережно перенеся в неё некогда величественные сооружения.

Kingdom Come Deliverance 2 вышла 4 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series. Тираж ролевой игры уже превысил 2 млн копий.