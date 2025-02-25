Авторы Black Ops 6 признались, что используют нейросети

Сразу после релиза Call of Duty: Black Ops 6 фанаты шутера обратили внимание на то, что при создании игры использовались технологии искусственного интеллекта. На это указывали неаккуратно нарисованные скины для оружия, выделяющиеся по стилистике промо-арты в честь праздников и другие элементы шутера.

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В конце февраля компания Activision признала, что её внутренние студии действительно используют нейросети для создания игр. Теперь об этом сообщается на странице Call of Duty: Black Ops 6 в Steam.

Наша команда использует генеративные инструменты искусственного интеллекта для разработки некоторых игровых ассетов.

Интересно, что сообщение о нейросетях в Call of Duty появилось после того, как Steam обязал разработчиков упоминать использований технологий ИИ при создании проектов.