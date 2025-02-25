В The Elder Scrolls 6 появится NPC фаната за $85 тысяч

В The Elder Scrolls 6 появится один из самых дорогих NPC в истории индустрии, который обошелся в более чем $85 тысяч.

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Дело в том, что Bethesda участвовала в благотворительном аукционе Make-A-Wish Mid-Atlantic, предлагая победителю создать собственного персонажа для The Elder Scrolls 6. Торги завершились, и данный лот был продан за 85 450 долларов.

Теперь геймеры ждут, что победитель аукциона выйдет на связь и расскажет, какого персонажа он решил добавить в TES 6. Ранее подобным образом был добавлен некий NPC в Starfield, однако сообщество до сих пор не знает, кто именно был создан победителем аукциона.

Ранее инсайдер заявил , что The Elder Scrolls 6 могут показать этим летом. Игроков якобы ждет кораблестроение, морские сражения и драконы.