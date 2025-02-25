Роскомнадзор сообщил об удалении сервисом Steam запрещенной информации

Онлайн-сервис распространения компьютерных игр Steam удалил всю запрещенную информацию. Об этом ТАСС рассказал заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Steam удалил запрещенный в России контент
© РИА Новости
"Steam исполнил все требования российского законодательства по удалению запрещенной информации, сегодня по ним у нас вопросов нет", – отметил собеседник агентства.

Ранее ведомство сообщало, что Steam не будет заблокирован в России после удаления запрещенной информации на странице игры Desert Stalker. Как рассказали в Роскомнадзоре, на интернет-странице портала, которая посвящена указанной игре, были обнаружены материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским и запрещено в России).

В Госдуме также заявляли об отсутствии планов по блокировке Steam. Член комитета ГД по информполитике Антон Немкин на фоне сбоя в работе онлайн-магазина призывал не множить недостоверную информацию и не приписывать сбою надуманные причины.

Игры
Антон Немкин
Вадим Субботин
Роскомнадзор
Госдума