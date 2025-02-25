Ubisoft попросила не смотреть утекшие видео по Assassin's Creed Shadows

Компания Ubisoft подтвердила, что некоторые игроки получили диски с игрой Assassin's Creed Shadows почти за месяц до официального релиза, и попросила игроков не смотреть утекшие в сеть видеоролики с геймплеем. Об этом сообщает портал DTF.

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Разработчики предстоящей игры обратились к получившим раньше положенного времени диски геймерам, призвав их воздержаться от публикации спойлеров, чтобы не портить впечатление для остальных. В Ubisoft также подчеркнули, что работа над игрой продолжается, и все утечки не отражают финальное качество продукта.

Релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 20 марта для ПК, а также консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игра выйдет после двух переносов, связанных с улучшением технического состояния и доработкой геймплейных механик.

Некоторые игроки сообщили, что получили диски с игрой еще 23 февраля, то есть почти за месяц до ее официального релиза. Отмечается, что опубликованные в интернете геймплейные кадры были оперативно удалены, а журналисты и блогеры смогут выложить официальные обзоры 18 марта.

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