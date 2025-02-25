Вышел трейлер Wanderstop от авторов The Stanley Parable и Minecraft

В рамках презентации издательства Annapurna Interactive состоялся показ трейлера игры Wanderstop.

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Видео раскрывает, что в Steam уже доступна бесплатная демо-версия.

Синопсис следующий: "Wanderstop - это уютная повествовательная игра о переменах и чае. Играя за бывшую воительницу Альту, вы будете управлять чайной лавкой в волшебном лесу и заботиться о клиентах, которые ее посещают. Но Альта не хочет здесь находиться. И если она добьется своего, чайная лавка станет всего лишь коротким и болезненным воспоминанием".

Ни из описания, ни из ролика решительно ничего не понятно, но массовой аудитории проект уже "продали" - в комментариях пользователи наперебой пишут о том, как бросают деньги в монитор.

Причин для подобных ожиданий две.

Во-первых, разработку возглавляет Дэви Риден, наиболее известный по The Stanley Parable. Она в свое время стала игрой-прецедентом, предоставляющей уникальный геймплейный опыт.

Во-вторых, за саундтрек отвечает Даниэль "C418" Розенфельд - немецкий музыкант и звукорежиссёр, наиболее известный как композитор и звуковой дизайнер Minecraft, на мелодиях которого выросло уже целое поколение.

Выход на ПК в Steam и консолях Xbox Series X/S и PlayStation 5 запланирован на 11 марта.