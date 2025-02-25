В Steam вышла демоверсия ремейка первой «Готики»

Студия Alkimia Interactive при поддержке THQ Nordic представила пробную версию Gothic 1 Remake.

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Демоверсия под названием Nyras Prologue выпущена в рамках фестиваля «Играм быть» и уже доступна в Steam.

Игроки смогут взглянуть на Колонию глазами нового персонажа — Нираса, который только оказался в мире Круга Руды. В отличие от оригинальной истории, пролог предлагает отдельное приключение, сосредоточенное на выживании в жестокой среде.

Демоверсия позволяет познакомиться с обновленной графикой, боевой системой и атмосферой ремейка, однако открытый мир и ключевые механики пока недоступны.

© Steam

Разработчики обещают, что прохождение займет около часа и принесет уникальное достижение в Steam.

Полноценный релиз Gothic 1 Remake запланирован на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, но точная дата выхода пока не раскрыта. Ознакомиться с демоверсией можно вплоть до 3 марта.