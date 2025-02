В Steam проходит фестиваль "Играм быть"

Компания Valve на своей онлайн-площадке Steam запустила фестиваль "Играм быть".

© кадр из игры

В рамках мероприятия геймерам открыт доступ к сотням играбельных бесплатных демо-версий.

Также для прямой связи с авторами пользователи могут подключаться к стримам разработчиков.

Среди представленных проектов есть The Hundred Line - Last Defense Academy от создателей серий Danganronpa и Zero Escape, The First Berserker: Khazan по вселенной Dungeon Fighter Online, Wanderstop от авторов The Stanley Parable и Minecraft и многие другие.

Ивент продлится неделю - до 3 марта, 21:00 по московскому времени.