Критики с восторгом приняли Monster Hunter Wilds

Критики западных изданий поделились своими впечатлениями от Monster Hunter Wilds — новой игры в известной серии экшен-RPG от компании Capcom. На Metacritic проект получил 89 баллов из 100 на основе 54 рецензий для версии на PS5. Средняя оценка на OpenCritic также составила 89 баллов из 100, при этом 95% рецензентов рекомендуют игру к прохождению. Об этом сообщает издание DTF.

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Новинка привлекла внимание обзорщиков своей увлекательностью и интересным игровым процессом. Геймплей сохраняет сложность своих предшественников, а открытый мир стал более насыщенным. Обозреватели отметили, что оптимизированный интерфейс позволяет легче освоить ключевые механики.

По мнению журналистов, Capcom сумела хорошо объединить все успешные элементы, которые были наработаны за годы существования серии Monster Hunter. Боевая система и живость мира получили положительные отклики, хотя и высказываются замечания о том, что нельзя выставлять пойманные существа на всеобщее обозрение. Новичкам может быть непросто адаптироваться, однако игра мгновенно увлекает, предлагая много возможностей.

Что касается сюжета, он был оценен выше, чем в предыдущих играх, хотя некоторым он показался затянутым. Некоторые критики выразили мнение о том, что игра в целом довольно легкая, как в кампании, так и в эндгейме.

Несмотря на упомянутые недостатки, многие эксперты считают, что Monster Hunter Wilds станет значительным успехом для Capcom.

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