Сколько геймеров изучают новые бренды перед покупкой техники

62% геймеров изучают новые бренды перед покупкой техники

© Ferra.ru

Геймеры активно следят за новинками в мире электроники и готовы пробовать технику новых для себя брендов. По данным исследования Яндекс Рекламы, 62% игроков перед покупкой изучают информацию о гаджетах, а 57% поисковых запросов о консолях связаны с конкретными марками.

Основной причиной обновления игровой техники для 32% опрошенных стало желание пользоваться самыми современными устройствами. Еще 28% выбирают гаджеты более известных брендов, а 26% стремятся к лучшему качеству.

Большинство геймеров покупают технику через интернет. Онлайн-шопинг выбирают 42%, в то время как 20% приобретают устройства исключительно в офлайне. При этом 38% предпочитают комбинированный подход — сначала изучают товар в интернете, а затем покупают в магазине.

На этапе выбора источники информации распределяются следующим образом: 37% изучают каталоги интернет-магазинов, 35% посещают офлайн-магазины, а 20% пользуются поисковыми системами.

При этом 70% геймеров предпочитают дожидаться выгодных условий для покупки. Половина из них заранее выбирает нужные товары, а затем ждет распродаж. Однако 65% пользователей откладывают оформление заказа. В 54% случаев корзина используется как список желаемого, 30% ждут снижения цены, а 23% хотят увидеть товар вживую.

Маркетологи отмечают, что брендам стоит активнее работать с аудиторией, так как только 10% компаний в сфере электроники используют таргетированную рекламу для пользователей, уже заходивших на их сайты.