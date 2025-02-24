Официальные продавцы завысили цену на RTX 5070 Ti выше $2000

Всего через день после выхода RTX 5070 Ti, её цена на некоторых площадках выросла более чем вдвое относительно рекомендованной NVIDIA.

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Хотя флагманская RTX 5090 не продается за $2000, среднеуровневая RTX 5070 Ti уже добралась до этой отметки.

На Amazon зафиксированы самые агрессивные наценки. Так, видеокарта Gigabyte RTX 5070 Ti Eagle OC ICE SFF выставлена за $2199, а Asus TUF Gaming RTX 5070 Ti OC Edition — вообще за $2379.

Более «скромные» предложения стартуют от $1699, но даже это значительно превышает MSRP.

Дефицит карт наблюдается по всему миру, и розничные сети быстро закрыли предзаказы. Согласно сообщениям инсайдеров, поставки RTX 5070 Ti были крайне ограниченными, что привело к ажиотажу.

Аналогичная ситуация ожидается и с будущими RTX 5070 и 5060/Ti, запуск которых уже сопровождается техническими проблемами и задержками.

На фоне такого старта эксперты называют релиз RTX 50XX одной из самых неудачных серий в истории видеокарт.