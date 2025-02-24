Официальные продавцы завысили цену на RTX 5070 Ti выше $2000 — так не поступали даже перекупы
Всего через день после выхода RTX 5070 Ti, её цена на некоторых площадках выросла более чем вдвое относительно рекомендованной NVIDIA.
Хотя флагманская RTX 5090 не продается за $2000, среднеуровневая RTX 5070 Ti уже добралась до этой отметки.
На Amazon зафиксированы самые агрессивные наценки. Так, видеокарта Gigabyte RTX 5070 Ti Eagle OC ICE SFF выставлена за $2199, а Asus TUF Gaming RTX 5070 Ti OC Edition — вообще за $2379.
Более «скромные» предложения стартуют от $1699, но даже это значительно превышает MSRP.
Дефицит карт наблюдается по всему миру, и розничные сети быстро закрыли предзаказы. Согласно сообщениям инсайдеров, поставки RTX 5070 Ti были крайне ограниченными, что привело к ажиотажу.
Аналогичная ситуация ожидается и с будущими RTX 5070 и 5060/Ti, запуск которых уже сопровождается техническими проблемами и задержками.
На фоне такого старта эксперты называют релиз RTX 50XX одной из самых неудачных серий в истории видеокарт.