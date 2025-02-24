Sony обогнала Nintendo по капитализации

Sony вышла на второе место среди самых дорогих компаний Японии, уступая лишь Toyota.

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По данным ITHome, её рыночная капитализация достигла $149.3 млрд, обогнав Mitsubishi UFJ Financial Group ($146.4 млрд). Nintendo с показателем $89.7 млрд опустилась на 10 место.

Рост стоимости Sony во многом обусловлен успехами игрового бизнеса и цифровых сервисов. В III квартале 2024 финансового года доходы от игровой индустрии компании значительно увеличились, что стало ключевым драйвером роста её капитализации.

PlayStation 5 продолжает оставаться востребованной консолью, а экосистема подписочных сервисов, включая PlayStation Plus, демонстрирует стабильный рост.

© ITHome

Кроме того, Sony активно развивает подразделения полупроводников и киноиндустрии, что также позитивно влияет на её финансовые показатели.

В то же время Nintendo, несмотря на ожидания по Switch 2, пока не показывает аналогичного роста. Но есть шанс, что с выходом новой консоли её позиции могут укрепиться.