Игры с PhysX научились запускать на видеокарте RTX 5090

Владельцы видеокарт серии RTX 50XX столкнулись с неожиданной проблемой: игры с PhysX, использующие 32-битные CUDA-библиотеки, попросту не запускаются.

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NVIDIA официально отказалась от поддержки 32-битного CUDA-кода и теперь единственный способ обойти это ограничение — использовать дополнительную видеокарту.

Один из пользователей Reddit решил проблему, подключив к RTX 5090 более старую RTX 3050 и выставив её в NVIDIA Control Panel как процессор для PhysX.

В результате, в играх с 32-битным PhysX, вроде Mafia II Classic и Batman: Arkham Asylum, фреймрейт вырос в разы. Однако в 64-битных приложениях, таких как Arkham Knight, PhysX продолжает работать на основной карте — ограничение касается только устаревших игр.

В отдельных тестах, проведенных блогером VerbalSilence, разница оказалась ещё более заметной. В Mirror’s Edge фреймрейт на RTX 5080 падал до 10 FPS, в то время как старая GTX 980 Ti уверенно держала 150 FPS.

Очевидно, что NVIDIA не собирается возвращать поддержку 32-битного PhysX, так что фанатам старых игр остаётся только один выход — найти старую видеокарту и использовать её как ускоритель физики.