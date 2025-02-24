Мода на компьютерные клубы возрождается в РФ

В России наблюдается рост популярности компьютерных клубов. С января 2024 года к февралю 2025 года новых организаций такого рода зарегистрировано больше, чем было ликвидировано – 323 против 51, сообщает ИА DEITA.RU.

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По информации «Известий», за последние 13 месяцев в стране количество компьютерных клубов увеличилось троекратно – со 153 до 461. Это если брать в расчёт фирмы, которые применяют классификатор ОКВЭД «Компьютерные клубы» (да, такой существует!), но многие предприятия такого рода классифицируют себя как услуги проката (в данном случае – прокат игрового места), что предполагает более выгодный налоговый режим, или как «Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая». Всего в стране под разными классификаторами работает порядка 3100 компьютерных клубов, их оборот за 2024 год превысил 26 миллиардов рублей.

Растущую популярность компьютерных клубов эксперты объясняют несколькими факторами. Во-первых, это дороговизна мощных компьютеров, которые «тянут» современные игры (домашний ПК за 100-200 тысяч будет уступать оборудованию современного компьютерного клуба). А у школьников основной игровой девайс дома – это, как правило, и вовсе смартфон, родители не торопятся покупать ребёнку «игрушку» в виде стационарного компьютера.

Во-вторых, благоприятствует ренессансу компьютерных клубов и обострившийся жилищный вопрос. Онлайн-игры, как правило, предполагают голосовое общение, что в малогабаритной «однушке-норушке» или вообще квартире-студии осуществить проблематично.

В-третьих, социальный аспект: тренд на командные развлечения, киберспортивные турниры и т. д. (Однако в России сейчас мало компьютерных клубов, которые стремятся попасть во Всероссийский реестр объектов спорта, что необходимо для официальных соревнований).

По оценке технического директора компании SmartShell Романа Ивашкевича, в ближайшие 3–5 лет рынок компьютерных клубов в РФ может вырасти дополнительно на 30–40%.